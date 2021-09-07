DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan FETÖ'yle mücadeleye destek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Hala daha kripto unsurları kendilerini ustaca gizleyebiliyorlar ama hiç merak etmeyin, kadim Türk devletinin inançlı kadroları bunların hepsinin hakkından gelmeyi bilecektir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Hala daha kripto unsurları kendilerini ustaca gizleyebiliyorlar ama hiç merak etmeyin, kadim Türk devletinin inançlı kadroları bunların hepsinin hakkından gelmeyi bilecektir." dedi.

Aksakal, partisinin Samsun İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'un Türkiye için yeni bir tarihin başlangıç noktası olduğuna işaret etti.

19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı olan 2019'da kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'da olduklarını hatırlatan Aksakal, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir milletin makus talihini yenmek üzere karaya ayak bastığı noktadaydık. Böyle bir tarihsel olayın 100. yılını yerinde yaşamış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Sizler bu gururu her gün yaşıyorsunuz, ne mutlu sizlere." diye konuştu.

Küresel güçlerin Türkiye üzerindeki heves ve hayallerinin ilk günkü canlılığını koruduğunu söyleyen Aksakal, şöyle devam etti:

"Bunu asla unutmayın. Büyük Atatürk, Gençliğe Hitabe'sinde bunları açık seçik tespit etmiş, 'Dahili ve harici bedhahların olacaktır.' demiştir. Nitekim bugün hem içimizden hem de dışarıdan asil Türk milletinin kötülüğünü isteyen, kötü niyetli birçok kesim bu ülkenin bölünüp parçalanması için küresel güçlerle hareket ediyor. Bunu hepiniz yakından gözlemliyorsunuz. Bir taraftan AB, bir taraftan ABD çeşitli terör örgütlerini de kullanarak ülkemizin istikrarsızlaştırılması için ellerinden gelen her türlü stratejiyi hayata geçirmekten çekinmiyor."

Aksakal, Türkiye'nin 40 yıldır PKK terör örgütü ile mücadele ederken devletin bütün kurumlarına sinsice yerleştirilmiş FETÖ yapılanmasının temizliğiyle de uğraştığına dikkati çekerek "Kaç yıl geçti, temizlemekle tükenmiyorlar. Hala daha kripto unsurları kendilerini ustaca gizleyebiliyorlar ama hiç merak etmeyin, kadim Türk devletinin inançlı kadroları bunların hepsinin hakkından gelmeyi bilecektir." dedi.

Aksakal, daha sonra Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün