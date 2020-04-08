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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, devletin terör saldırılarını gerçekleştiren mihrakları bulup cezalandırmaya muktedir olduğunu belirtti.

08.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:10
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, devletin terör saldırılarını gerçekleştiren mihrakları bulup cezalandırmaya muktedir olduğunu belirtti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, video konferansla gerçekleştirdiği partisinin Başkanlık Kurulu'ndaki değerlendirmelerini paylaştı.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde siyasi üstünlük sağlamak ve fırsatçılık refleksiyle "siyasi nema" elde etmenin doğru olmadığını belirten Aksakal, salgından kurtulmak için "çıkış yolu" oluşturmanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınayan Aksakal, "Bu saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Devlet, elbette bu gibi terör saldırılarını gerçekleştiren mihrakları bulup cezalandırmaya muktedirdir." açıklamasını yaptı.

İnfaz Yasası'na sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de suç olarak eklenmesinin doğru olacağını belirten Aksakal, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede görevi başında yaşamını yitiren kamu görevlilerine verilen şehitlik statüsü, özel kuruluşlardaki sağlık çalışanlarına da tanınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Bakanlığınca açıklanan çiftçiye tohum desteğinin yetersiz olduğunu savunan Aksakal, "Destek verilen tohumdan üretilecek mahsul için alım garantisi de verilmelidir. Üretici ancak bu yolla kendisini güvende hissedebilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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