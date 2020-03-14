DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

14.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:06
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Aksakal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sağlık çalışanlarının en yoğun şekilde görev üstlendiği özel bir dönemde olunduğunun altını çizen Aksakal, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalıkla baş etmeye çalışan tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, çevre ve sağlık teknisyenlerimize, idari personellerimize kolaylıklar diliyorum.

Gecesini gündüzüne katan, Allah'ın yarattığı her tür canlı için emek sarf eden tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

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Manşet

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