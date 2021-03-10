DSP Genel Başkanı Aksakallı: "Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir"
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DSP Genel Başkanı Aksakallı: "Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir"

10.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:27

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakallı, belediye başkanlarının "ülkenin başka mecralarında, başka ikballer peşinde koşmak" yerine asli görevlerine odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Bu kendilerinden hizmet bekleyen yurttaşlara ya da en azından kendi seçmenlerine karşı...

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakallı, belediye başkanlarının "ülkenin başka mecralarında, başka ikballer peşinde koşmak" yerine asli görevlerine odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Bu kendilerinden hizmet bekleyen yurttaşlara ya da en azından kendi seçmenlerine karşı olması öngörülen saygının gereğidir diye düşünüyorum." dedi.

Aksakallı, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda yeterince tespit yapmasına ve tedbir kurallarını oluşturmasına rağmen yerel yönetimlerde bu kurallara uyumda eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Aksakallı, "bu konuda İstanbul başta olmak üzere büyükşehir belediyeleri ve yerel yönetimlerin beceriksizliğinin ortaya çıktığını" öne sürdü.

Tatil ve uzaktan çalışma nedeniyle trafiğe çıkmayan servis araçlarının belediyeler tarafından denetimli toplu taşıma hizmetlerine dahil edilmesiyle toplu taşımadaki yoğunluğun büyük ölçüde ortadan kalkacağını dile getiren Aksakallı, "Oysa, belediye başkanlarının ülkenin başka mecralarında, başka ikballer peşinde koşmak yerine asli görevlerine odaklanmaları, kendilerinden hizmet bekleyen yurttaşlara ya da en azından kendi seçmenlerine karşı olması öngörülen saygının gereğidir diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Un için nakliye bedelini devlet karşılasın"

Aşılama programında yeterli düzeyde bir çalışmanın hayata geçirilemediğini, ortaya konulan istatistiki rakamların inandırıcılıktan uzak olduğunu ileri süren Aksakallı, yerli aşı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Ekmek zamlarına ilişkin görüşlerini de aktaran Akasakallı, ekmeğin temel ham maddesi un için nakliye bedelini devletin karşılamasını ve ülkenin her noktasında ekmeğin aynı gramaj ve fiyattan satılmasını önerdi.

"Papa'nın ziyareti bir din adamının ilahi duygularıyla izah edilemez"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak'a ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakallı, şunları kaydetti:

"Bir buçuk milyon Müslüman bu bölgede Amerikan askerlerinin silahlarından çıkan kurşunlarla, uçaklarından atılan bombalarla, Ebu Gureyb Cezaevi'ndeki işkencelerde katledilirken gıkı çıkmayan Papa'nın bugün bölgeye ziyaret gerçekleştirip 'Ölümler olmasın' demesi, Hz. İbrahim'in doğduğu Ur antik kentinde Kur'an dinleyip Müslüman ve Yahudi cemaat temsilcileriyle sözde dua etmesi sadece bir din adamının ilahi duygularıyla izah edilemez. Tarihin tüm evrelerinde İslam dünyası ile olan husumetlerini gerektiğinde ve çoğu kez savaşla ortaya koyan bu anlayıştan bölgesel barışın oluşmasına bir katkı sunmasını beklemek hayalcilikten başka bir şey olamaz."

DSP Genel Başkanı Aksakallı: 'Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir'
DSP Genel Başkanı Aksakallı: 'Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir'
DSP Genel Başkanı Aksakallı: 'Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir'
DSP Genel Başkanı Aksakallı: 'Belediye başkanlarının asli görevlerine odaklanmaları yurttaşlara saygının gereğidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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