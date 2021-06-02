DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı"

DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı'
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni anayasada yer alması gereken en önemli konunun, halkın parlamentoda ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilinin sağlanması olduğunu belirtti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni anayasada yer alması gereken en önemli konunun, halkın parlamentoda ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilinin sağlanması olduğunu belirtti.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un ekonomik ve sosyal alandaki olumsuz etkilerine işaret ederek, Meclise getirilecek ek bütçeyle gelecek kaygısı yaşayan tüm kesimlerin nefes almasının sağlanmasını önerdi.

Basın toplantısında dış politikadaki gelişmeler ve terörle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulunan Aksakal, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e ilişkin, "Geçimini karanlık işlerden elde ettikleriyle sürdüren bir organize suç örgütü elebaşının Türkiye Cumhuriyeti devletine 'ayar vermeye' kalkışması en hafif deyimiyle hadsizliktir, küstahlıktır. Bu meczup derhal saklandığı inden alınıp Türk adaletinin karşısına çıkarılmalı ve arkasını dayadığı iç ve dış merkezler deşifre edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasa hazırlıkları

DSP Genel Başkanı Aksakal, yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Yeni Anayasa içinde yer alması gereken en önemli konu halkın parlamentoda ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamak olmalıdır. Bunun için 'ben yaptım oldu' anlayışından kurtulup, 'hep birlikte daha doğru yaparız' anlayışını hakim kılarak, seçimlere katılma yeterliliğini elde eden siyasi partiler, üniversiteler, sendikalar, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı geniş bir çalışma platformu oluşturularak anayasa hazırlanmalı ve mutlak surette halk oylamasına sunulmalıdır."

Aksakal, yeni anayasayla ilgili seçim barajının sıfırlanması, hazine yardımının seçimlere katılma yeterliliğinde olan partilere hakça paylaştırılması, hükümetin mutlak surette seçilmiş parlamenterlerden oluşması, yasama, yürütme ve yargının tamamen birbirinden bağımsız olması, Yüksek Seçim Kurulunda seçimlere katılan tüm partilerin temsilcilerinin yer alabilmesi, YÖK'ün kaldırılması gibi önerilerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı
SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı
Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yeni anayasa halkın parlamento ve yerel yönetimlerde eksiksiz temsilini sağlamalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:52:11. #1.15#

title