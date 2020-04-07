DSP Genel Başkanı Aksakal: "Tarım kesimi desteklenmeli ve güvence altına alınmalıdır"
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DSP Genel Başkanı Aksakal: "Tarım kesimi desteklenmeli ve güvence altına alınmalıdır"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, tarladan sofraya üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için tarım kesiminin desteklenmesini ve güvence altına alınmasını istedi.

07.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:40
DSP Genel Başkanı Aksakal:

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, tarladan sofraya üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için tarım kesiminin desteklenmesini ve güvence altına alınmasını istedi.

Aksakal, görüntülü açıklamasında, Kovid-19 salgınından tarım ve hayvancılığın olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Hastalığın tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade eden Aksakal, hiçbir ülkenin üretmeden tüketmeyi devam ettirecek "mali bağışıklık"a sahip olmadığını bildirdi.

Salgın nedeniyle tarımda üretim ve tedarik zincirinin kırılma tehlikesinin olduğuna işaret eden Aksakal, "Güvenlik ve enerji sektörlerinin stratejik anlamda gıda ve sağlıktan daha sonra geldiği gerçeğinin kabul gördüğü günümüz ekonomi sisteminde, halk sağlığını koruma önlemleri yanında gıda güvencesi ve gıda güvenliği için alınacak önlemler de aynı düzeyde öncelikli olmalıdır." açıklamasını yaptı.

Tarımdaki üretimin sekteye uğramaması için istihdam yapılması gerektiğini aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Tarladan sofraya üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması, kırsal birimlerde nüfus stabilitesi, işsizlik baskısının azaltılması ve ulusal güvenliğimiz için tarım kesimi mutlaka desteklenmeli ve güvence altına alınmalıdır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı derhal bir 'Tarım Kalkanı Programı' hazırlanması için çalışmaları ivedilikle başlatmalıdır."

Kaynak: AA

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