DSP Genel Başkanı Aksakal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirirken "Türkiye büyük bir kıskacın eşiğindedir. Bu kirli savaşın herhangi bir şekilde tarafı olunmamalı ve özellikle de Montrö Antlaşması'nın çerçevesinin dışına taşacak bir stratejiye asla pirim verilmemelidir." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünya siyasi sisteminin yeni bir sürece girdiğini söyledi.

Küresel emperyalizmin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bu düzeyde ciddi bir siyasi kriz yaşadığını belirten Aksakal, ABD'nin Orta Doğu'da ve Türkiye üzerinde kurguladığı planların bir benzerinin Rusya tarafından Doğu Avrupa ve Karadeniz'de planlandığının görüldüğünü ifade etti.

Kırım'ın ilhakıyla başlayan sürecin gelinen noktada Ukrayna'nın doğu bölgesindeki Donbas'ta iki yeni devletin tanınmasına kadar getirildiğini dile getiren Aksakal, "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen bu hukuksuzluğa beklenen düzeyde bir itiraz geliştiremeyen AB ve ABD, öyle anlaşılıyor ki Rusya ile başka örtülü anlaşmalarla dünyayı dizayn etme gayretindedir. Bunun en açık göstergesi hem ABD hem de Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturdukları ve terör örgütlerinin denetimine bıraktıkları sözde Kürt devletinin ikinci etap bölgesindeki sessizlikleridir." diye konuştu.

"Gün, sorunları çözümleme sorumluluğunu hepimizin omuzlarına yüklemiştir"

"Rusya'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/PYD'ye tahsis edilen toprak karşılığında Suriye'nin Hatay ve Kilis'i topraklarına katması konusunda ABD ile pazarlığı bitirmiş sayılabileceğini" savunan Aksakal, şöyle devam etti:

"Türkiye büyük bir kıskacın eşiğindedir. Bu kirli savaşın herhangi bir şekilde tarafı olunmamalı ve özellikle de Montrö Antlaşması'nın çerçevesinin dışına taşacak bir stratejiye asla pirim verilmemelidir. Bugün yaşanan ekonomideki dengesizlikler ve oluşan kriz ortamının ulusal çıkarlarımızın hassasiyetle korunması iradesinin güçlendiği her dönemde yaşananlardan farklı bir tarafının olmadığı artık anlaşılmalıdır. İçeride ve dışarıda yaşanan bunca sıkıntının birinci derecede sorumlusu elbette 20 senedir tek başına iktidarda bulunan AK Parti hükümetleridir. Bunun aksini iddia etmek en hafif deyimiyle samimiyetsizlik olur. Ancak gün yanlışları tartışmaktan öte bugün dayattığı sorunları çözümleme sorumluluğunu hepimizin omuzlarına öncelikli görev olarak yüklemiştir."