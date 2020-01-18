DSP Genel Başkanı Aksakal: Rahşan Ecevit'in defin işlemi pazar günü gerçekleşebilir

18.01.2020 02:06 | Son Güncelleme: 18.01.2020 02:06

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in en erken pazar günü defin işleminin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Aksakal, Rahşan Ecevit'in hayatını kaybettiği hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rahşan Ecevit'in partisinin kurucu Genel Başkanı olduğunu hatırlatan Aksakal, Ecevit'in vefatından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Ecevit'in vefatıyla ilgili hastanenin hazırladığı açıklamayı basın mensuplarıyla paylaşan Aksakal, "26 Aralık 2019 tarihinden itibaren hastanemizde akciğer enfeksiyonu ve kronik böbrek hastalığı tanılarıyla yatırılarak tedavisine başlanmış ve Sayın Rahşan Ecevit'in 27 Aralık 2019 tarihinde genel durumunun bozulması üzerine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımında tedavisine devam edilmiştir. Ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Ocak 2020 saat 21.10'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır." ifadelerini kullandı.

Cenaze işlemleriyle ilgili programı yarın duyuracaklarının bilgisini veren Aksakal, bir gazetecinin Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine ilişkin sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde iletişime geçtik. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürümüz ile bu konudaki görüşmelerimizi sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanına konu iletildi. Yarın devlet erkanı bu konuda karar verecek. Daha önceden de bu konuda 2007 yılında alınmış resmi bir karar var. Muhtemelen Devlet Mezarlığı'na defnedilecek."

Aksakal, cenaze törenini ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin soruya ise "Muhtemelen en erken pazar günü defin işlemi gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Rahşan Ecevit'in eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesini istediklerini ifade ederek, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için konuyu yakından takip ettiğini aktardı.

Kaynak: AA