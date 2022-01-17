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DSP Genel Başkanı Aksakal, Rahşan Ecevit'i andı

DSP Genel Başkanı Aksakal, Rahşan Ecevit'i andı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, ölümünün ikinci yılında Rahşan Ecevit'i andı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, ölümünün ikinci yılında Rahşan Ecevit'i andı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, Türkiye'de "halk katılımıyla hakça yönetimin" temel kriterlerini, kadın dernekleri tecrübesiyle harmanlayan Rahşan Ecevit'in, demokratik sol örgütlenmenin mimarı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Rahşan Ecevit'in, yaşamını Türk insanının huzur, mutluluk ve güven dolu geleceğine dair yaptığı çalışmalara adadığını belirten Aksakal, "Demokratik solcular olarak bugün de onların eseri olan DSP'yi yeniden iktidara taşıma azim ve gayretiyle Rahşan Ecevit'i bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, ölümünün ikinci yılında Rahşan Ecevit'i andı.

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