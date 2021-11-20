DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin kuruluşunun 36'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, partinin kuruluşunun 36'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aksakal ve partililer, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Aksakal, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurduğun ve bizlere emanetin laik, demokratik Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri Demokratik Sol Partililer olarak partimizin 36'ncı kuruluş yıl dönümünde yeniden huzurunuzdayız.

Küresel emperyalizmin ülkemizi türlü entrikalarla yeniden hakimiyeti altına almaya çalıştığı yoğun bir baskı dönemini, toplumun tüm kesimleri olarak iliklerimize kadar hissediyoruz.

Ekonomiden sosyal yaşama, dış politikadan iç siyasete kadar bütün alanlarda bir kurgunun girdabına sürüklenmeye çalışılan Türk milleti senin gösterdiğin istikamette yürümekten asla vazgeçmeyecektir.

36 yıl önce partimizi kurarken onursal genel başkanımız Bülent Ecevit de aynı kaygılar üzerine demokratik sol teorileri geliştirerek hedef gösterdiğin tam bağımsız Türkiye idealini güçlendirecek politikalarla bizleri yetiştirdi.

Bugün ve bundan sonra başı dik, alnı açık, senin gösterdiğin yolda inançla ve kararlılıkla yürüyebilmek için inandığımız iki güçten halktan ve haktan ayrılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan kadim Türk devletinin ve senin önderliğinde bu toprakları yeniden vatan yapan asil Türk milletinin onurlu bireyleri olarak sana söz veriyoruz. Rahat uyu Ata'm."

Aksakal ve parti mensupları daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.