DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı

DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Aksakal, açılışta yaptığı konuşmada, seçimlerin normal tarihinden yaklaşık 6 ay önce yapılacağını düşündüklerini söyledi.

DSP olarak kuruldukları günden bu yana, demokratik sol kültür gereği her zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi becerebilen tek parti olduklarını belirten Aksakal, "Bu yanlışların karşısında olması gereken dirayeti gösteremeyen bir parlamento muhalefetinin varlığı da ne yazık ki milletçe en büyük talihsizliğimiz." dedi.

Aksakal, bölgedeki ülkelerde iç savaşlar olduğunu, Türkiye'de de bunu denediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunu 15 Temmuz'da denediler. Hakikaten kadim Türk devleti ve o asil Türk milleti darbecilere izin vermedi. Tankların üstüne çıktı, paletlerin altına yattı, kurşunlara göğsünü siper etti ve o gün Cumhurbaşkanı kazın ayağının böyle olmadığını anladı ve bu emperyal sisteme karşı bakışını ve duruşunu değiştirdi. Biz böyle olduğuna inanmak istiyoruz. Eğer bu duygu ve düşünce devam ediyorsa ABD'nin bize biçmeye çalıştığı elbiseyi asla ve asla giymeyeceğiz."

Konuşmanın ardından DSP Adana İl Başkanlığı hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Şenol Güneş Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 19:20:46. #1.14#

title