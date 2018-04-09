DSP Genel Başkanı Aksakal, Mersin'de

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Aksakal, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Su'ya da ziyarette bulundu.

Su, Aksakal ve beraberindeki partilileri kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuğuna Mersin hakkında bilgi verdi.

Aksakal'a ziyaretinde, DSP Mersin İl Başkanı Mustafa Kendirli ile bazı partililer eşlik etti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, valilik ziyaretinin ardından Tarsus ilçesine geçerek, burada ilçe başkanlığının yeni binasını hizmete açtı.