DSP Genel Başkanı Aksakal KKTC'de temaslarda bulundu
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DSP Genel Başkanı Aksakal KKTC'de temaslarda bulundu

16.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:10
DSP Genel Başkanı Aksakal KKTC'de temaslarda bulundu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksakal, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa'ya geldi.

Dün yapılan resmi törenlere katılan Aksakal, bugün KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti.

Aksakal, daha sonra sırasıyla, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Ersan Saner'e ziyaretlerde bulundu.

Görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ekonomik ve dış politikalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Aksakal'a Genel Başkan Yardımcısı Emrah Küçükkapdan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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