DSP Genel Başkanı Aksakal: "İmar Yasası değiştirilmeli, bilime dayalı 'Kent Planlama Yasası' çıkarılmalı"
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DSP Genel Başkanı Aksakal: "İmar Yasası değiştirilmeli, bilime dayalı 'Kent Planlama Yasası' çıkarılmalı"

DSP Genel Başkanı Aksakal: 'İmar Yasası değiştirilmeli, bilime dayalı 'Kent Planlama Yasası' çıkarılmalı'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İmar Yasası'nın değiştirilerek, bilime dayalı "Kent Planlama Yasası" çıkarılması gerektiğini ifade etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İmar Yasası'nın değiştirilerek, bilime dayalı "Kent Planlama Yasası" çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Aksakal, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin 22. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Deprem ve sonrasında yaşanan acılara rağmen gerekli derslerin çıkarılamadığına dikkati çeken Önder Aksakal, doğayla barışık yöntemler geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Siyasi rant kaygısıyla göz yumulan kaçak yapılaşmaya, derelerin güzergahlarına müdahaleye son verilmedikçe bu acıların yaşanmaya devam edeceğini belirten DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu çarpık, iklime uyumsuz, doğal felaketlere açık şehircilik anlayışından vazgeçilmelidir. Spekülasyona ve ranta değil, bilime dayalı şehircilik sistemlerine geçilmesi zorunludur. İmar Yasası değiştirilmeli, onun yerine bilime dayalı 'Kent Planlama Yasası' çıkarılmalıdır. Bu vesileyle hükümete bir çağrıda daha bulunmak istiyorum, yaşanan doğal afetler sonrasında zarar gören binaların mevzuata aykırı yapılmış olanlarına izin veren ya da göz yuman yetkililere tazminat sorumluluğu da getiren bir yasal düzenleme ivedilikle Meclis'e getirilmeli ve yasalaştırılmalıdır."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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