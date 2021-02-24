DSP Genel Başkanı Aksakal: "Hukuk düzenini güçlendirecek stratejilerle topluma hizmet etmeliyiz"
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DSP Genel Başkanı Aksakal: "Hukuk düzenini güçlendirecek stratejilerle topluma hizmet etmeliyiz"

24.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:21
DSP Genel Başkanı Aksakal:

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kavgadan, gerilimden beslenen bir siyaset anlayışı yerine sevgi dilini hakim kılarak, hukuk düzenini güçlendirecek stratejilerle topluma hep birlikte hizmet etmeliyiz.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kavgadan, gerilimden beslenen bir siyaset anlayışı yerine sevgi dilini hakim kılarak, hukuk düzenini güçlendirecek stratejilerle topluma hep birlikte hizmet etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Partinin resmi sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yapan Genel Başkan Aksakal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağır koşullarını, toplum her kesiminin yaşamak zorunda kaldığını, bu badirenin kol kola, omuz omuza vererek birlik beraberlik içinde atlatılacağını vurguladı. Aksakal, "Kavgadan, gerilimden beslenen bir siyaset anlayışı yerine sevgi dilini hakim kılarak, hukuk düzenini güçlendirecek stratejilerle topluma hep birlikte hizmet etmeliyiz. Toplumsal gerilimi düşürmek ve siyaset kurumunun dilini normale döndürme mecburiyeti, olmazsa olmazımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'deki en büyük sorunun ekonomideki "darboğaz" olduğunu belirten Aksakal, "Üretimsizlik, işsizlik, terörle mücadele, pandemi koşullarının yarattığı zorluklar hareket alanımızı daraltıyor ancak her şey süt limanmış gibi davranmak, gerçekçilikten uzak yorumlarla olayları egzajere etmek de doğru değildir." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, devletin içeride ve dışarıda terör yapılarıyla ve onların hamileriyle mücadele ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk reformu söyleminden sonra kendi önerilerini siyasi partilerle paylaştıklarını hatırlatan Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar bugüne kadar bu konuda bir çalışma yapıldığına dair veriler ortaya konulamadı ise de özellikle 2017 referandumu ile ortadan kaldırılan kuvvetler ayrılığı ilkesini güçlendirecek ve TBMM'nin denge ve denetim mekanizmalarının yeniden vücut bulduğu değişiklikleri içeren bir çalışmanın parlamentoya getirilmesi en büyük arzumuzdur."

Önder Aksakal, PKK kamplarına gidenler ve terör örgütü yöneticileriyle diyalog kuranların yargının karşısına çıkarılması gerektiğini kaydederek "Elin korsanları dünyanın bir ucunda gemi personelimizi kaçırıp rehin aldığında onları sağ salim sılalarına getirebilen bir devletin sorumluları, 13 askerimizi eli kanlı teröristlerden neden kurtaramadığını inandırıcı gerekçelerle anlatmak zorundadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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