DSP Genel Başkanı Aksakal "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı
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DSP Genel Başkanı Aksakal "Hocalı Katliamı" kurbanlarını andı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ermenilerin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında katlettiği kurbanları andı.

26.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:00
DSP Genel Başkanı Aksakal

Demokratik Sol Parti () Genel Başkanı Önder , Ermenilerin, Azerbaycan toprağı 'ın Hocalı kasabasında katlettiği kurbanları andı.

Aksakal, sosyal medya hesaplarından bir videoyla yayımladığı mesajında, "Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde Ermeni güçleri tarafından hunharca katledilen soydaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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