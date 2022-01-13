DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugün Mecliste PKK terör örgütünün sivil militanları pervasızca hareket edebilmekte, bir başka deyimle devlete meydan okuma cüretini gösterebilmektedir" dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki gelişmelerin "dikkate alınması gereken bir sorun" olduğunu ifade ederek, bu durumun ortak akılla çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Yunanistan'ın Ege denizindeki karasularını 12 mile çıkarma histerisine tutulduğunu ve silahlandırılması yasak adalardaki askeri varlığını sürekli artırdığını belirten Aksakal, Yunanistan'ın 1995 yılında TBMM'nin 12 mil konusunda aldığı "casus belli" kararını bir tehdit unsuru sayarak üçüncü ülkelere "ağlaştığı"nı kaydetti.

Aksakal, "Türkiye bugün bir adım daha ileri gitmelidir; mevcut antlaşmalar hilafında silahlandırılan adaların boşaltılmaması halinde bunun da bir 'casus belli' sayılacağı konusunda TBMM'nden karar çıkarmalıdır. Artık bu bir zaruret halini almıştır." diye konuştu.

Siyaset kurumunun içinde bulunduğu durumu "at izi, it izine karışmış" şeklinde ifade eden Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Mecliste PKK terör örgütünün sivil militanları pervasızca hareket edebilmekte, bir başka deyimle devlete meydan okuma cüretini gösterebilmektedir. Eli kanlı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan sözde milletvekillerine bu devlet hala maaş, partilerine de milyonlarca lira Hazine yardımını vermeye devam etmektedir. Bu ne yaman çelişkidir? Nasıl bir ülke haline getirildik, nasıl bir ruh haline büründürüldük, gerçekten inanılması zor. Kadim Türk devleti bu değildir. Tarihler boyunca her türlü saldırılara maruz kalmış olan Türk milleti, onurlu geçmişi, sarsılmaz iradesi ve güçlü ferasetiyle, ulusal kurtuluş savaşında ortaya koyduğu iman ve cesaretiyle elbette bu saldırıları da bertaraf etmeyi bilecektir."

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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