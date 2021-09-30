DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Harun Kutbe - Haberler | Politika
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, terörle ve terör örgütü PKK ile yollarının ayrıldığına dair inandırıcı bir tavır sergilemedikleri müddetçe, hangi seçim kulvarında olursa olsun HDP ile aleni veya örtülü kurumsal iş birliğine giren bir partiyi "terör destekçisi"...

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, terörle ve terör örgütü Pkk ile yollarının ayrıldığına dair inandırıcı bir tavır sergilemedikleri müddetçe, hangi seçim kulvarında olursa olsun HDP ile aleni veya örtülü kurumsal iş birliğine giren bir partiyi "terör destekçisi" olarak göreceklerini söyledi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Aksakal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin, "PKK'nın terör örgütü olmadığına dair görüşlerinde ısrarlı duruşunu sürdürdüğünü" söyleyen Aksakal, yasalar kapsamında kurulmuş, Meclis'te temsil edilen, legal bir parti olsa da HDP'nin, Türkiye'nin geleceğine ilişkin denklemlerde belirleyici bir unsur gibi değerlendirmeye alınmasının, medyanın ve siyaset kurumunun en büyük ayıbı olduğunu savundu.

HDP'nin, önümüzdeki süreçte yapılacak parlamento seçimlerinde, herhangi bir ittifak arayışında olmayacaklarını ilan ettiğini aktaran Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileriyle de açık açık, 'aman bir ittifak kuralım' arayışında olan herhangi bir parti de henüz ortada görünmüyor. En azından biz DSP olarak böyle bir arayış içinde değiliz. Terörle ve terör örgütü PKK ile yollarının ayrıldığına dair inandırıcı bir tavır sergilemedikleri müddetçe, bunu sadece Türk milletine karşı değil, dünya kamuoyu nezdinde açık, net ve tatmin edici bir düzeyde beyan etmedikleri sürece, hangi seçim kulvarında olursa olsun HDP ile aleni veya örtülü kurumsal iş birliğine giren bir parti, bizim gözümüzde terör destekçisidir, Atatürk'ün kurduğu, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tanımladığı demokratik, laik Cumhuriyet'in bir hasmıdır."

Önder Aksakal, Suriye topraklarında yeni bir Kürt bölgesel yönetimi alanı yaratma girişimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Terör örgütü YPG'nin elebaşlarını Pentagon'da ağırladıklarına dair bilgiler hafızalarımızdaki tazeliğini korurken, an itibarıyla ABD eliyle her türlü silah ve mühimmat desteği de artarak devam ediyor." dedi.

Aksakal, tüm siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunmak için kurumsal ziyaretlere başlayacaklarını da kaydetti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Yıldız Tilbe Yiğit Marcus Aral
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:35:49. #1.12#