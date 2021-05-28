DSP Genel Başkanı Aksakal, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in doğum gününü kutladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski başbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in doğum günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski başbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in doğum günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, 28 Mayıs 1925'te doğan ve 5 Kasım 2006'da hayatını kaybeden Ecevit'in doğum günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Siyaset dünyasının bugün dahi gıpta ederek andığı, dürüstlük, milliyetçilik, vatanseverlik, solculuk konuşulduğunda örnek olarak gösterilen büyük devlet adamı, Onursal Genel Başkanım Bülent Ecevit. İyi ki doğmuşsun, iyi ki Türk milletinin aydınlık yüzü olmuşsun. Senin yolunda yılmadan, yorulmadan yürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin