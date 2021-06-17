DSP Genel Başkanı Aksakal: "Erken seçim için toplumda açık beklenti olduğu konusunda izlenim edinmedik"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının hukuksal zeminde karşılığının bulunmadığını belirterek, "Toplumda da bu yönde açık beklentinin olduğu konusunda izlenimimiz olmadı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının hukuksal zeminde karşılığının bulunmadığını belirterek, "Toplumda da bu yönde açık beklentinin olduğu konusunda izlenimimiz olmadı." dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sona yaklaşıldığına ilişkin bilgilerin gelmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığınca hızla sürdürülen aşı programına vatandaşların katılarak destek vermesi gerektiğini vurgulayan Aksakal, aksi takdirde salgından kurtulma takviminin uzayacağını kaydetti.

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası (müsilaj) konusunda bütün kamu kurumları ile yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesini beklediklerini ifade eden Aksakal, özellikle sanayi tesislerinde arıtma sistemlerinin kullanılması konusunda taviz verilmemesinin önemine dikkati çekti.

Aksakal, Türkiye'nin seçim ortamına her geçen gün biraz daha yaklaştığını, ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve sosyal yaşamda karşılaşılan gelişmelerin bu süreci daha da hızlandırdığını dile getirerek, seçimlerin siyasetteki tıkanıklığın giderilmesine, toplumda biriken enerjinin boşaltılmasına katkı sağlayan demokratik yöntemlerin başında geldiğini belirtti.

Bu süreçte, Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması düşünülen değişikliklerin, gerek cumhurbaşkanlığı adaylığı gerekse partiler arasındaki ittifak yapılanmaları konusunda belirleyici olacağına işaret eden Aksakal, "19 yıllık iktidar sürecinin yarattığı yıpranmışlık, yorgunluk ve bunun yarattığı güç savaşlarının varlığı, sistemin yüzde 50+1'e sıkıştırılması, ittifaklardaki hakim partileri hedefe giden yolda her şeyi mubah görme ilkesizliğine mecbur bırakacaktır." iddiasında bulundu.

Aksakal, soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra diğer muhalefet partilerinin erken seçim çağrısı yaptıklarını, ancak bunun hukuksal zeminde pratik karşılığının mümkün olmadığını söyledi.

"Erken seçim 2022'nin sonbaharında gündeme gelebilir"

Toplumda da seçimlerin erkene alınmasına yönelik bir talep olduğuna dair izlenim edinmediklerini aktaran Aksakal, şöyle devam etti:

"Erken seçim çağrısı yapmanın pratik karşılığını hukuki anlamda da ortaya koyabilmek gerekiyor. Erken seçim kararı Meclis'te ancak 360 milletvekilinin böyle bir kanuna el kaldırmasıyla gerçekleşebilir ancak iktidar dışı parlamenterlerde bu sayı yok, işin doğrusu iktidar tarafında da bu sayı yok. Geriye sadece Cumhurbaşkanı'nın erken seçim çağrısı yapması kalıyor. Daha seçimlere 2 yıl varken kendi görev süresini sona erdirecek bir işin içerisine niye girsin? Toplumda da özellikle bu pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntılar karşılığında vatandaşın ve iş çevrelerinin içine düştüğü sıkıntılı durumdan çıkmaya yönelik çabaları sürerken, bu yönde açık beklentinin olduğu konusunda bir izlenimimiz olmadı."

Aksakal, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki kez Cumhurbaşkanlığı yaptığını, üçüncü kez aday olabilmesinin ise erken seçim kararını Meclis'in almasından geçtiğini savunarak, "Bunu da seçimin normal zamanına en yakın sürede gerçekleştirmek için bir hareket sergileyeceklerine inanıyorum. Dolayısıyla 2022 yılının sonbahar aylarında bir erken seçim, Türkiye'nin gündemine gelebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya