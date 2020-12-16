DSP Genel Başkanı Aksakal, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
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DSP Genel Başkanı Aksakal, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

16.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:38
DSP Genel Başkanı Aksakal, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksakal, DP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Gültekin Uysal ile bir araya geldi. Partisinin "Ekonomi, Hukuk, Demokrasi ve İnsan Hakları Reformu" konusunda hazırladığı önerileri Uysal ile paylaşan Aksakal, görüşmenin verimli geçmesinden dolayı Uysal'a teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiler üzerinde olumsuz etki bıraktığını belirten Aksakal, kamu kaynaklarını güvence altına almış ve ekonomik argümanlarını yasal güvencelerle donatmış ülkelerin salgın etkilerini daha az bir hasarla atlatacaklarını ifade etti.

Her hal ve şartta toplumun güvencesi niteliğindeki kurum ve yapıların devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini aktaran Aksakal, şöyle devam etti:

"Ekonomide düşünülmesi gereken reformların en başında sistemsel bir tercihi ortaya koymanın zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. Türkiye zaman geçirmeden karma ekonomi sistemine geçme kararını almalıdır. Özel girişimcilerin yatırım yapmaya cesaret edemedikleri bölgelerde öncü rolünü üstlenmek devletin görevi olmalıdır. Tarımdan turizme, yeraltı kaynaklarının korkusuzca kullanımından yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar her alanda kelimenin tam anlamıyla kaynak zengini olan bu topraklarda yaşayan insanlarımızın hala daha açlık ve yoksulluk sınırları kriterlerine bağlı yaşamaya mecbur edilmesini kabullenmemiz mümkün değildir."

Reform çalışmalarının "adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" düsturuyla yapılması gerektiğini vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu istikamette yapılacak çalışmaların temelini de elbette "Adalet Mülkün Temelidir" diyerek hukukun üstünlüğünü tesis etmek, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığını kabullenmek oluşturacaktır. Emperyalist sistemin gerek ekonomik, gerekse diplomatik yollardan ülkemizi dört koldan baskılamaya çalıştığı bu süreçte elbette devletimizin yanında olacağız, milli meseleler konusunda tavizsiz bir şekilde güç birliğimizi göstereceğiz."

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise ziyaretinden dolayı Aksakal'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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