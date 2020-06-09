DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Süheyla Küçük için taziye mesajı Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Aksakal, Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün vefatı üzerine, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş ve KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'na taziye mesajı gönderdi.

Aksakal mesajında, şunlara yer verdi:

"Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin ateşini yakan Dr. Fazıl Küçük'ün mücadele yıllarında en büyük ve yakın destekçisi değerli eşi Süheyla Küçük Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabır ve metanet, kahraman KKTC halkına şahsınızda başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA