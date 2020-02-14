DSP Genel Başkanı Aksakal'dan sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul eden Suriye Parlamentosu'na...

14.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:46

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul eden Suriye Parlamentosu'na tepki gösterdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, dünyada uluslararası emperyalizme karşı yürütülen ilk kurtuluş savaşı sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, malum güçler tarafından aynı stratejiyle ele geçirilmeye, parçalanıp yok edilmeye çalışıldığı bir planın sürdürüldüğünü belirtti.

Bu plana karşın, Türk milletinin tarihten gelen tecrübesi, iradesi, insanlık sevgisi, dostluk ve barış içinde insanca yaşam anlayışı ile yaşamaya ve güçlenmeye devam edeceğine vurgu yapan Aksakal, şunları kaydetti:

"Kırk yılı aşkındır bölgemizde kurgulanan ve kullanılan başta PKK terör örgütü olmak üzere PYD, YPG gibi terör yapılanmalarının baş hamisi devletler ile bunların besleyici ve kollayıcısı konumunda olan 'Babadan oğla Esad rejiminin' tahakkümü altındaki Suriye Parlamentosu, sözde Ermeni soykırımı tasarısını konuşacağına, önce aynaya baksın ve yıllardır kendi insanlarına yaşamı zindan ederek, başka topraklarda sığınmacı olarak yaşamak zorunda bıraktıkları milyonlarca insanı, katlettikleri binlerce muhalifinin hesabını değerlendirsin. Bu emperyalist güçlerin ve yardakçılarının, arkasına sığınıp Türkiye üzerinde uluslararası bir baskı aracı yapmaya çalıştıkları sözde Ermeni soykırımı gibi çarpıtılmış iddiaların, asil Türk milletini ne birbirinden ayırmaya ne de dünya üzerindeki belirleyici etkisini kırmaya hiçbir parlamento kararının gücünün yetmeyeceğini artık anlamaları gerekmektedir."

Kaynak: AA