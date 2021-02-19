DSP Genel Başkanı Aksakal'dan siyasi gerginliğin azaltılması çağrısı Açıklaması
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan siyasi gerginliğin azaltılması çağrısı Açıklaması

19.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:44
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan siyasi gerginliğin azaltılması çağrısı Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, siyasi gerginliğin azaltılması çağrısı yaparak, "Siyasetin dili, kadim Türk milletinin asaletine, çağdaş dünyanın demokratik teamüllerine ve insan olmanın bizlere yüklediği sorumlulukların çerçevesine sığdırılmalıdır.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, siyasi gerginliğin azaltılması çağrısı yaparak, "Siyasetin dili, kadim Türk milletinin asaletine, çağdaş dünyanın demokratik teamüllerine ve insan olmanın bizlere yüklediği sorumlulukların çerçevesine sığdırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, Gara operasyonu sonrasında, siyaset kurumunun hak etmediği bir mecraya doğru sürüklendiğini belirtti.

Operasyonun, umulanın aksine bir sonuçla tamamlanmasının, var olan gerilimi daha üst perdelere taşımış olabileceğini, ancak hiçbir şekilde devleti yöneten ve yönetmeye aday olan siyasi aktörleri birbirine karşı düşmanlaştırmaması gerektiğinin altını çizen Aksakal, "Siyasetin dili, kadim Türk milletinin asaletine, çağdaş dünyanın demokratik teamüllerine ve insan olmanın bizlere yüklediği sorumlulukların çerçevesine sığdırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Gara operasyonu ve sonuçlarını sükunetle ve basiretle değerlendirecek olursak, öncelikle başlangıcı ve bitişi arasındaki süreçte 'Sayın Cumhurbaşkanını asiste eden mekanizmaların yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı vardır' diyebiliriz. Devletimizin özellikle terörle mücadele ve milli meseleler düzleminde yürüttüğü çalışmalar, uygulamaya koyduğu politikalar, toplumun tümü tarafından benimsenir ve desteklenirse başarıya kavuşturulabilir. Sayın Cumhurbaşkanının, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gerek Kovid-19 pandemisinin zorunlu şartlarından etkilenen ekonomi ve sağlık başta olmak üzere iç ve dış güvenlik yapımızın güçlendirilmesi, gerekse küresel sistemin coğrafyamızda yaratmaya çalıştığı yeni devlet yapılanması stratejilerine karşı topyekun bir duruşun tesis edilmesi adına geniş tabanlı bir hükümet kurgusunu ivedilikle hayata geçirmesi büyük önem arz etmektedir. Şanlı geçmişimizde yedi düvele karşı kazanılan zaferlerin arkasındaki yöntem ve anlayışla bu tarihi bir sorumluluktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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