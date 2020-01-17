DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması
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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

17.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:34
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması

Demokratik Sol Parti () Genel Başkanı Önder , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
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