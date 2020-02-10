DSP Genel Başkanı Aksakal'dan işsizlik rakamı açıklaması Açıklaması

10.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:24

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, devletin öncelikli görevinin yurttaşlarını, insanca yaşam standardı sağlayabilecek getiri düzeyinde iş sahibi yapmak olduğunu bildirdi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Türkiye'de işsizlik oranının 2019 Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13,3'e yükseldiğini açıkladığını belirtti.

Önder Aksakal, şunları kaydetti:

"TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı işsizlik rakamları toplumsal olarak içinde bulunduğumuz badirenin ve önümüzdeki yakın süreçte yaşayabileceğimiz felaketin resmi ilanından başka bir anlam ifade etmiyor. Devletin öncelikli görevi yurttaşlarını, insanca yaşam standardı sağlayabilecek getiri düzeyinde bir iş sahibi yapmaktır. Serbest piyasadaki şartların olumsuzluğu karşısında sadece kamusal alandaki iş alımları, sorunun çözümüne katkı sağlamak şöyle dursun, sadece iktidara yakın kesimlerin istifade edebildiği bu tasarruf, toplumsal kamplaşmayı körükler, ki bu da en kötü senaryo olur."

Kaynak: AA