DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Küresel emperyalist sistemin 99 yıl önceki hayallerinin ve heveslerinin ilk günkü kadar taze ve güçlü olduğunu görmekten aciz olanların, dün Tunus'ta, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, bugün Afganistan'da yaşananlardan ders çıkarmaları en önemli beklentimizdir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Küresel emperyalist sistemin 99 yıl önceki hayallerinin ve heveslerinin ilk günkü kadar taze ve güçlü olduğunu görmekten aciz olanların, dün Tunus'ta, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, bugün Afganistan'da yaşananlardan ders çıkarmaları en önemli beklentimizdir." ifadesini kullandı.

Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde gerçekleştirilen, dünya tarihine "en büyük zafer" olarak geçen ulusal kurtuluş mücadelesinin 99'uncu yılının idrak edildiğini anımsattı.

Sonsuza kadar sürecek bağımsızlığın en önemli aşamasını bugün aynı duygu ve heyecanla yeniden yaşadıklarını belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"620 yıl süren bir imparatorluğun sonrasında elde kalan topraklara sahip çıkarak, üzerinde yaşayan insanları 'kul' olmaktan kurtarıp, 'özgür birey' olarak bugünlere gelmesini sağlayan ecdadımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Küresel emperyalist sistemin 99 yıl önceki hayallerinin ve heveslerinin ilk günkü kadar taze ve güçlü olduğunu görmekten aciz olanların dün Tunus'ta, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, bugün Afganistan'da yaşananlardan ders çıkarmaları en önemli beklentimizdir. Herkes bilmelidir ki 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek bu devleti yeniden kurmuş olan asil Türk milleti hiçbir zaman esaret zincirlerine bağlı kalmamıştır ve bundan sonra da kalmayacaktır. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. 30 Ağustos Zaferinin 99'uncu yılı kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu