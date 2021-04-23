DSP Genel Başkanı Aksakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk vatanı, dünya var oldukça yaşayacak ve yaşatılacaktır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk vatanı, dünya var oldukça yaşayacak ve yaşatılacaktır." ifadesini kullandı.

Aksakal, TBMM'nin açılışının 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Nisan'ı yürekten kutladığını belirten Aksakal, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilişinin ikinci yüz yılına girdiğimiz bu kutlu günde, yüce Türk ulusunun ve onunla birlikte demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olacağına inancımızı iliklerimize kadar hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde fitili ateşlenen kurtuluş mücadelesi sonrasında kurulan son Türk devleti, açlığa, yokluğa, yoksulluğa ve her türlü imkansızlıklara rağmen 'kul' olmaktan 'birey' olmaya yükselmenin azmini ortaya koyan bu asil milletin eseridir. Onun içindir ki Atatürk, sonsuza kadar yaşatmaya söz verdiğimiz Cumhuriyeti geleceğimizin güvencesi gençlerimize emanet, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu bayramını da bu dünyayı kendilerinden emanet aldığımız çocuklarımıza armağan etmiştir. Küresel emperyalist sistemin tüm aktörlerinin, içimizdeki ihanet odaklarının, ayrı ayrı ya da birlikte kurguladıkları planları ve yüz yıl önceki hayalleri ilk günkü gibi kursaklarında kalacaktır. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk vatanı, dünya var oldukça yaşayacak ve yaşatılacaktır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve millet egemenliğinin mabedi Gazi Meclisi'mizin açılışının 101'inci yılını yürekten kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan