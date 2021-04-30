DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

DSP Genel Başkanı Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, "emekçilerin hak arayışlarını haykırdıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl da küresel salgının gölgesi ve kısıtlamaları altında" yaşanacağını belirtti.

Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Çalışanların hak mücadelesinden doğan DSP olarak, buruk yaşanacak bu günde, zor dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların en az düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak bazı uygulamaların devreye sokulması devletin sosyal sorumluluğunun bir gereği olacaktır. Esasen açlık sınırının bile altında belirlenen bir asgari ücret uygulamasının reva görüldüğü işçi ve emekçi kitlesinin büyük çoğunluğunun pandemi koşullarında yaşadığı zorlukların hafifletilmesine yönelik düzenlemeler yapılması zarureti ortadadır. 1 Mayıs bunun için anlamlı bir gündür.

Emeğin en yüce değer olduğuna ve milli kalkınmanın milli emeğin güçlendirilmesinden geçtiğine inanan milliyetçi, vatansever, sol bir parti olarak 1977'de Taksim meydanındaki kutlamalar sırasında emperyalist sistemin tetikçileri tarafından yapılan saldırıda yaşamını yitiren 34 insanımızı saygıyla anarken, işçilerimizin, emekçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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