DSP Gaziantep İl Başkanlığı Açıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Gaziantep İl Başkanlığının açılışına katıldı.

Aksakal, açılışta yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini başarılı bir şekilde sonlandırdıklarını ifade etti.

DSP'nin, Türkiye siyasetinde etkin bir aktör olarak rol alacağını dile getiren Aksakal, "Türkiye'nin yönetiminde de rol alacaktır. Gaziantep il örgütümüz Mehmet Ali Karacan başkanlığında partimizin cumhuriyet kent projeleriyle birlikte geleceğe dönük projelerini yönetecek." dedi.

Kaynak: AA