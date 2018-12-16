DSP'den Asgari Ücret Eleştirisi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sözde 'solcu' geçinenlerin 2 bin 200 lira asgari ücretle geçim sağlanacağını söylemesi en hafif deyimiyle aymazlıktır, gaflettir." dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlere ve Afrin'de şehit düşen askere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diledi.

Orta Doğu'da yeni bir devlet kurma planı çerçevesinde sürecin aksamadan yürütüldüğünü belirten Aksakal, "Fırat'ın doğusunda yani Suriye topraklarında PYD, YPG ve ABD güçleri bir oldubittinin peşindedirler." diye konuştu.

Aksakal, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin, "Halkın geçim sıkıntısı, ekonomideki olumsuz tablo, ülke ekonomisindeki durağanlık, hedeflenen büyüme rakamlarının küçülme olarak tezahür etmesi, başta emekçi kesimin yaşam kalitesini alabildiğine kötüleştirmekte, diğer taraftan da gerek tarım, gerek sanayi kesiminde, gerekse esnaf ve tüccar kesiminde derin yaralar açarak hayatı çekilmez hale getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulunan Aksakal, şöyle devam etti:

"Hükümet tarafınca işverenlerin talebi ve beklentileri doğrultusunda asgari ücretin bin 900 liralar çerçevesinde tutulması eğilimi karşısında teslimiyetçi ve basiretsiz sendika yöneticileri ve parlamentodaki muhalefet partilerinin evlere şenlik açıklamalarını da ibretle izliyoruz. Hal böyleyken sözde 'solcu' geçinenlerin 2 bin 200 lira asgari ücretle geçim sağlanacağını söylemesi en hafif deyimiyle aymazlıktır, gaflettir."