DSP'de Bayramlaşma

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, DSP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Aksakal, programında yaptığı konuşmada tüm vatandaşların ve Müslümanların bayramını kutladı.

Dünyanın yeni ve büyük bir paylaşım savaşında olduğunu ifade eden Aksakal, ülkenin ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Yerel seçimlerin Mart 2019'da yapılacağını hatırlatan Aksakal, milletin, DSP'nin "halk için hakça" çalışmalarına bir kez daha fırsat vereceğine olan inancını dile getirdi. Aksakal, "Bu inançla ve gayretlerimizle, önümüzdeki ilk genel seçimlerin güçlü temellerini atmış olacağız." dedi.

Öte yandan siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında, DSP'ye yapılan ziyaretlerde misafirleri Genel Sekreter Abbas Deniz, Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayda Nur Gül Sarıcaoğlu, PM Üyesi Yakup Kalmuk ve Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu'ndan oluşan heyet ağırladı.



Parti ziyaretlerini ise Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova ve İbrahim Yumuşak ile PM üyeleri Nursel Kızılırmak, Ahmet Çakmak, Tuğçe Tekçe ve Metin Oktay'dan oluşan heyetler gerçekleştirdi.