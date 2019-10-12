DSP Ankara İl Kongresi yapıldı

12.10.2019 19:26

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Teröre karşı girişilen bu mücadelede şanlı ordumuza üstün başarılar dilerken, kalben ve dualarımızla yanlarında olduğumuzu, yüreğimizin onlarla birlikte çarptığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksakal partisinin Ankara İl Kongresi'ne katıldı. Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerleri selamlayan Aksakal, şehit askerler ve sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. Aksakal, "Teröre karşı girişilen bu mücadelede şanlı ordumuza üstün başarılar dilerken, kalben ve dualarımızla yanlarında olduğumuzu, yüreğimizin onlarla birlikte çarptığını belirtmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

DSP'nin her türlü karalama ve engelleme girişimine rağmen yoluna devam ettiğini belirten Aksakal, Atatürk ilke ve devrimlerini kendi tekellerine almaya çalışanlara karşı DSP'nin mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

Atatürk'e küfredenlerle Atatürk'ün partisinin kol kola olduğu bir siyasi yapılanmanın asla kabul edilemeyeceğini aktaran Aksakal, Atatürk'ün ve Ecevit'in vizyonunun bugün DSP çatısı altında yaşam bulduğunu söyledi.

Önder Aksakal, DSP'nin 15 Aralık Pazar günü toplanacak 11. Olağan Kurultay ile Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak yeni yol haritasını ortaya koyacağını da kaydetti.

Ankara İl Kongresi'nde tek aday olan mevcut başkan Turgay Akbaba, yeniden seçildi.

Kaynak: AA