DSÖ YouTube ve Twitch ile Anlaşma Yoluna Gidiyor Uzak Doğu'da ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Uzak Doğu'da ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok ülkede devlet yöneticileri, insanların zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Bazı ülkelerdeyse sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Vatandaşların gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamasını isteyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de bunun için oyun endüstrisiyle iş birliği yaptı. Ortaya çıkan yeni iş birliği kapsamında 'Play Apart Together' kampanyası başladı.

YouTube ve Twitch ile anlaşma

Ortaya atılan bu yeni kampanyayı destekleyen şirketler arasında; Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve YouTube gibiler yer alıyor. Bu platformlar, insanların birbirlerinden olabildiğince uzakta durmasını cesaretlendirmek için özel etkinlikler ve aktiviteler yapıyor.

Kuruluşlar ise oyunculuğun mesafe koymada yardımcı olabileceğini söylüyor. Activision CEO'su Bobby Kotick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsanların, birbirlerine güvenli şekilde bağlanması daha önce hiç bu kadar kritik bir öneme sahip olmamıştı. Oyunlar, bunun için müthiş bir platform çünkü insanları; eğlencenin, amacın ve anlamın bakış açısıyla bağlıyor. Böyle bir girişime dâhil olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

DSÖ sosyal mesafe konusunda gerçekten de çok ısrarcı. Muhtemelen yakın bir zamanda diğer şirketler ile de anlaşma yoluna gidecek. Sizce kuruluşun bu konudaki ısrarı sonuç getirecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.