DSÖ: "Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ: "Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DSÖ:

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeir, araştırmacıların yeni Covid-19 B.1.1.529 isimli varyantın etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeir, araştırmacıların yeni Covid-19 B.1.1.529 isimli varyantın etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeir, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında araştırmacıların B.1.1.529 isimli yeni Covid-19 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi. Lindmeir, "Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek" ifadelerini kullandı. Lindmer, DSÖ'nün yeni mutasyonunu değerlendirmek için bu öğlen bir toplantı düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

(Melike Yazır/İHA)

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK

 4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

 Dünya diken üstünde! Nu varyantı nedeniyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor

Dünya diken üstünde! Nu varyantı nedeniyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title