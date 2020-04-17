DSÖ'ye yapılan bağışlar 150 milyon Dolara ulaştı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Covid-19 ile Dayanışma Müdahale Fonu'na 150 milyon dolardan fazla bağış yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Covid-19 ile Dayanışma Müdahale Fonu'na 150 milyon dolardan fazla bağış yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonları askıya aldıklarını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından birçok ülke DSÖ'ye destek olmak amacı ile bağışta bulunurken, DSÖ'nün kurduğu Covid-19 ile Dayanışma Müdahale Fonu'na 150 milyon dolardan fazla bağış yapıldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar Dayanışma Müdahale Fonu'na, 245 binden fazla kişi, şirket ve vakıf tarafından katkıda bulunuldu. 150 milyon Dolardan fazla bağış yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yapılan bağışların korona virüs teşhisi için ve ihtiyaç sahibi ülkeler için gerekli ekipmanların satın alınması ve tedarik edilmesi için kullanılacağını vurguladı.

Dayanışma Müdahale Fonu, Birleşmiş Milletler Vakfı ve İsviçre Yardımseverlik Vakfı'nın da yardımları ile DSÖ'nün korona virüs salgını ile mücadelede ülkeleri desteklemesine yardımcı olmak için kuruldu. DSÖ'nün web sitesinden Fon hakkında "Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planına göre, Nisan 2020'den itibaren, en çok yardıma ihtiyacı olan ülkelerdeki kritik müdahale faaliyetleri için en az 675 milyon Dolarlık bir fonlamaya ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA