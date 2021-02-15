DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor

15.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:03
DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin'in Vuhan kentine gönderdiği 13 kişilik ekibin Avustralyalı üyesi Dominic Dwyer, Çinli yetkililerin önemli konularda kendilerine detay vermeyip özet geçtiklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin'in Vuhan kentine gönderdiği 13 kişilik ekibin Avustralyalı üyesi Dominic Dwyer, Çinli yetkililerin önemli konularda kendilerine detay vermeyip özet geçtiklerini söyledi. Ekibin İngiliz üyesi Peter Daszak ise Dwyer'ın açıklamalarının kendi görüşlerini yansıtmadığını açıkladı.

DSÖ ekibinin üyelerinin kendi içinde fikir ayrılığına düşerek Dominic Dwyer'ın Çin'in önemli verileri teslim etmeyi reddettiğini söylemesinin ardından, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 salgınının kökenine ilişkin soruşturması konusunda büyüyen tartışmalar ortaya çıktı. Avustralyalı bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dominic Dwyer, Çinli yetkililerden ham hasta verilerini talep ettiklerini ancak sadece bir özet verildiğini söyledi.

'ÇİNLİ MESLEKTAŞLARIMDA GÜVEN VE AÇIKSÖZLÜLÜK BULDUM'Dwyer'ın bu konudaki açıklamalarına ekibin İngiliz üyesi Peter Daszak ise sosyal medyadan "Bu, WHO görevindeki benim deneyimim DEĞİLDİR. Hayvan/çevre çalışma grubunun lideri olarak, Çinli meslektaşlarımda güven ve açıksözlülük buldum. Baştan sona kritik yeni verilere erişim sağladık. Muhtemel yayılma yolları konusundaki bilgimizi arttırdık" dedi.

DSÖ ekibinin detaylı raporunu bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. 


DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Meghan Markle
Spor Ali Koç Deniz Türüç Abdullah Avcı Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:08:24. #1.16#
title