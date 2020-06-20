DSÖ Uyardı: Koronavirüs Salgını Tehlikeli Bir Evrede Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını ile ilgili endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Salgının hala hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Dr. Ghebreyesus, salgının tehlikeli bir evrede olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Salgını Tehlikeli Evrede

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında endişe verici açıklamalarda bulunan Dr. Ghebreyesus, salgının tehlikeli evrede olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüsün hala hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Dr. Ghebreyesus, insanların sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini açıkladı. Ülkelere sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırma konusunda uyarılarda bulunan Dr. Ghebreyesus, sokağa çıkma yasaklarını kaldırmak için acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Yeni tip koronavirüsün hala ölümcül olduğunu belirten Dr. Ghebreyesus, 18 Haziran tarihinin Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla yeni tip koronavirüs vakası bildirilen tarih olduğunu söyledi. 18 Haziran tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen yeni vaka sayısının 150 bin olduğunu belirten Dr. Ghebreyesus, bu vakaların yarısının Amerika kıtasında yer aldığını açıkladı. Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 19 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 185.245 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.905'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 157.516 olarak açıklandı.