DSÖ Uyardı: İkinci Dalga Yaşanabilir Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durumları Programı Genel Müdürü Dr. Mike Ryan, yaptığı açıklamada vakaların birkaç ülkede düşmesine rağmen, hala Orta Amerika, Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika'da yükselişte olduğunu paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durumları Programı Genel Müdürü Dr. Mike Ryan, yaptığı açıklamada vakaların birkaç ülkede düşmesine rağmen, hala Orta Amerika, Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika'da yükselişte olduğunu paylaştı.

DSÖ'den İkinci Dalga Açıklaması

Ryan açıklamasının devamında salgın hastalıkların sıklıkla dalgalandığını ve enfeksiyon oranlarının düştüğünü gören ülkelerin yılın ilerleyen aylarında ikinci bir dalga ile karşılaşabileceğine vurgu yaptı.

Mike Ryan, "İkinci dalga birkaç ay içinde birçok ülke için bir gerçek olabilir. Hastalığın herhangi bir zamanda yukarı zıplayabileceğinin de farkında olmalıyız. Hastalığın şimdi düşüşe geçtiği için aşağıya doğru inmeye devam edeceği varsayımlarında bulunamayız. Sonbaharda hala ikinci bir dalga olasılığı vardır, ancak ülkeler dikkatli olmazsa ikinci dalga yaşanabilir." dedi.

Koronavirüste Son Durum

26 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 158.762 oldu. Toplam vefat ise 4.397'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 739, toplam entübe hasta sayısının ise 338 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 121.507 olarak açıklandı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5GCJZY9NcM

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020