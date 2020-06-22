DSÖ Uyardı: 21 Haziran'da Günlük Vaka Sayıları Rekor Kırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DSÖ Uyardı: 21 Haziran'da Günlük Vaka Sayıları Rekor Kırdı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu geçti ve birçok ülke

DSÖ Uyardı: 21 Haziran'da Günlük Vaka Sayıları Rekor Kırdı
22.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:58

Yeni tip koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu geçti ve birçok ülke ikinci dalga riski ile karşı karşıya kaldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre günlük vaka sayıları rekor kırdı. Detaylar haberimizde.

Dünya Genelinde Günlük Vaka Sayıları Rekor Kırdı

Dünya Sağlık Örgütü, 21 Haziran tarihinde dünya genelinde vaka artışının rekor kırdığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saat içerisinde 183.020 yeni vaka bildirildi. 21 Haziran tarihinde en fazla artış 116 bin yeni vaka ile Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinde yaşandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijital ortamda düzenlenen sağlık forumunda artan vaka sayıları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Endişe verici açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınının etkileri yıllarca hissedileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "Salgın hala ivme kazanıyor. Salgının bir sağlık krizinden fazlası olduğunu biliyoruz; bu aynı zamanda bir ekonomik kriz, sosyal kriz ve pek çok ülkede siyasi bir kriz. Etkileri gelecek on yıllar boyunca hissedilecek" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde toplam yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8.918.101'e ulaştı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 466.548'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 4.408.110 olarak açıklandı. Dünya genelinde vaka sayısında artış devam ederken Güney Kore'de ikinci dalga başladı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Haber
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Haber
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fatih Terim Alper Ulusoy Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: DSÖ Uyardı: 21 Haziran'da Günlük Vaka Sayıları Rekor Kırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 20:08:19. #1.15#
title