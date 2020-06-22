DSÖ Uyardı: 21 Haziran'da Günlük Vaka Sayıları Rekor Kırdı Yeni tip koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu geçti ve birçok ülke

Yeni tip koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu geçti ve birçok ülke ikinci dalga riski ile karşı karşıya kaldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre günlük vaka sayıları rekor kırdı. Detaylar haberimizde.

Dünya Genelinde Günlük Vaka Sayıları Rekor Kırdı

Dünya Sağlık Örgütü, 21 Haziran tarihinde dünya genelinde vaka artışının rekor kırdığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saat içerisinde 183.020 yeni vaka bildirildi. 21 Haziran tarihinde en fazla artış 116 bin yeni vaka ile Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinde yaşandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijital ortamda düzenlenen sağlık forumunda artan vaka sayıları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Endişe verici açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınının etkileri yıllarca hissedileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "Salgın hala ivme kazanıyor. Salgının bir sağlık krizinden fazlası olduğunu biliyoruz; bu aynı zamanda bir ekonomik kriz, sosyal kriz ve pek çok ülkede siyasi bir kriz. Etkileri gelecek on yıllar boyunca hissedilecek" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde toplam yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8.918.101'e ulaştı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 466.548'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 4.408.110 olarak açıklandı. Dünya genelinde vaka sayısında artış devam ederken Güney Kore'de ikinci dalga başladı.