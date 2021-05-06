DSÖ tuz tüketiminin azaltılmasını istedi

Tuz tüketiminin azaltılması için yeni kriterler belirleyen DSÖ, bir kişinin günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesini tavsiye ediyor.

Tuz tüketiminin azaltılması için yeni kriterler belirleyen DSÖ, bir kişinin günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesini tavsiye ediyor. Türkiye'de kişi başına düşen tuz tüketimi ise bunun üç katı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kalp krizi ve felç gibi hastalık risklerini artıran tuzun tüketiminin azaltılabilmesi için gıdalardaki tuz miktarına ilişkin yeni kriterler belirledi. DSÖ, bu yeni kriterlerle gıda endüstrisinin ürünlerdeki tuz miktarını azaltması için 194 üye ülkenin sağlık yetkililerine yön vermeyi hedefliyor.

64 farklı kategorideki ürünün yer aldığı kataloğa göre, patates cipsinin 100 gramındaki tuz miktarının 500 miligramı geçmemesi tavsiye ediliyor. 100 gram tatlı bisküvideki tuz miktarının 265 miligramı, patlamış mısırda 280 miligramı, ekmekte 300 miligramı, ketçapta 650 miligramı geçmemesi öneriliyor.

Tuzun zararları

Fazla tuz tüketmenin sağlığı tehdit ettiğini vurgulayan DSÖ, dünya genelinde bir yılda kaydedilen ölüm vakalarının yaklaşık 11 milyonunun kötü beslenmeden kaynaklandığını, bunun 3 milyonun ise fazla tuz tüketimi ile bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

DSÖ, aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon riskini artırdığını, bunun da kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına yol açabileceğini belirtiyor. DSÖ'ye göre, dünya genelindeki ölümlerin yüzde 32'sinin nedeni kardiyovasküler hastalıklar. DSÖ, yüksek miktarda tuz tüketiminin obezite, kronik böbrek hastalıkları ve mide kanseri gibi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

DSÖ, refah düzeyi yüksek ülkelerin çoğunda olduğu gibi gelir seviyesi yüksek olmayan ülkelerde de ekmek, işlenmiş et veya peynir gibi gıda ürünleri ile sofralarda önemli ölçüde tuzun yer aldığını belirtiyor.

Hükümetlerin tuz tüketimini azaltmak için yeni politikalar üretmesi ve insanları bu konuda bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, işlenmiş ürünlerde tuz miktarını azaltmak için de gıda sanayinin işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

DSÖ'nün tavsiyesi günde 5 gram tuz

Bir kişinin günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesini tavsiye eden DSÖ, dünyada tuz tüketiminin bunun çok üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığının verilerine Türkiye'de kişi başına tüketilen tuz miktarı bunun üç katını buluyor.

Günlük tuz tüketimini 6 gram olarak tavsiye eden Alman Beslenme Derneği'nin 2019 yılındaki bir araştırmasına göre, Almanya'da kadınların günlük ortalama tuz tüketimi 8,4 gram, erkeklerinki ise 10 gram olarak tespit edildi.

DSÖ, 2013 yılında üye ülkelere 2025 yılına kadar tuz tüketiminin yüzde 30 azaltması tavsiyesinde bulunmuştu. Ancak 2020 yılı raporuna göre, tuz tüketiminde yılda sadece yüzde 0,2 düzeyinde azalma kaydedildi. DSÖ, bu hızla belirlenen hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Reuters, dpa/JD, HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle