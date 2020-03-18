DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: "Kovid-19'a özel olarak bir tedavi mevcut değil" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. (3) Kaynak: AA