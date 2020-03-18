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Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel

DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

18.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:19
DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

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DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: 'Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri...

Kaynak: AA

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DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri...

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