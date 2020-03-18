DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. Kaynak: AA