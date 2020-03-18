DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.
18.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:19
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.
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Kaynak: AA