DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor
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DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor

10.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:00
DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara içilen ortamların bulaş riskini artırdığını belirterek, "Tütün kullanımı, insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara içilen ortamların bulaş riskini artırdığını belirterek, "Tütün kullanımı, insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor. Genellikle sosyal bir a

İSTANBUL, - DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara içilen ortamların bulaş riskini artırdığını söyledi. Prof. Dr. Ergüder, "Tütün kullanımı, insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor. Genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını da azaltıyor. Nargile de ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 80'i aşkın ülkeyi 5. Kapasite Geliştirme Toplantısı'nda buluşturdu. Toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada her gün 22 binden fazla insanın tütün kullanımı ve maruz kalınan tütün dumanından dolayı öldüğünü belirterek,  "Diğer bir deyişle saniyede 4 kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Pasif olarak maruz kalınan tütün dumanı her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, her yıl 65 bin çocuk pasif içicilikle ilişkilendirilen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor" diye konuştu.

SİGARA İÇENLER ELLERİYLE YÜZLERİNE DOKUNUYOR, ORTAK ALANDA FİZİKSEL MESAFE KALMIYOR

Tütün kullanan bireylerde koronavirüs bulaşma riskinin daha fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergüder "Tütün kullanımı insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor, genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını azaltıyor ve nargilede ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

KORONAVİRÜS HASTALARININ ÖLÜMÜYLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Prof. Dr. Ergüder tütün kullananların bağışıklığının zayıfladığı ve akciğerlerinde tahribat oluştuğunu ifade ederek "Bu nedenlerle koronavirüs kaynaklı sorunlara yönelik daha fazla risk altında bulunuyorlar. Mayıs 2020 tarihinde yürütülen DSÖ incelemesinde de mevcut kanıtların tütün kullanımının hastalığın artan şiddeti ve yatışı yapılan COVID-19 hastalarının ölümüyle ilişkilendirildiğini belirtiliyor" diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİ BAĞIMLILIKLARI GÜNDEME GETİRDİ

Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle herkesin evlere kapanması, sosyal ihtiyaçlarını karşılamada sorunlarla karşılaşması gibi nedenlerle bağımlılığın daha da önemli bir gündem maddesi haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk "Pandeminin bağımlılıklar üzerindeki etkisini konuşmanın ve farklı ülkelerin bu alandaki deneyimlerinden sonuçlar çıkararak mücadelemizi güçlendirmenin temel sorumluluklarımızdan olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını da azaltıyor. Nargile de ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 80'i aşkın ülkeyi 5. Kapasite Geliştirme Toplantısı'nda buluşturdu. Toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada her gün 22 binden fazla insanın tütün kullanımı ve maruz kalınan tütün dumanından dolayı öldüğünü belirterek,  "Diğer bir deyişle saniyede 4 kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Pasif olarak maruz kalınan tütün dumanı her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, her yıl 65 bin çocuk pasif içicilikle ilişkilendirilen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor" diye konuştu.

SİGARA İÇENLER ELLERİYLE YÜZLERİNE DOKUNUYOR, ORTAK ALANDA FİZİKSEL MESAFE KALMIYOR

Tütün kullanan bireylerde koronavirüs bulaşma riskinin daha fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergüder "Tütün kullanımı insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor, genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını azaltıyor ve nargilede ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

KORONAVİRÜS HASTALARININ ÖLÜMÜYLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Prof. Dr. Ergüder tütün kullananların bağışıklığının zayıfladığı ve akciğerlerinde tahribat oluştuğunu ifade ederek "Bu nedenlerle koronavirüs kaynaklı sorunlara yönelik daha fazla risk altında bulunuyorlar. Mayıs 2020 tarihinde yürütülen DSÖ incelemesinde de mevcut kanıtların tütün kullanımının hastalığın artan şiddeti ve yatışı yapılan COVID-19 hastalarının ölümüyle ilişkilendirildiğini belirtiliyor" diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİ BAĞIMLILIKLARI GÜNDEME GETİRDİ

Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle herkesin evlere kapanması, sosyal ihtiyaçlarını karşılamada sorunlarla karşılaşması gibi nedenlerle bağımlılığın daha da önemli bir gündem maddesi haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk "Pandeminin bağımlılıklar üzerindeki etkisini konuşmanın ve farklı ülkelerin bu alandaki deneyimlerinden sonuçlar çıkararak mücadelemizi güçlendirmenin temel sorumluluklarımızdan olduğunu düşünüyoruz" dedi.


DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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