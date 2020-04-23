DSÖ Türkiye Ofisi çalışanlarının çocuklarından videolu 23 Nisan mesajı Açıklaması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Evde kal" çağrısı da yaptıkları videoyla kutladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Evde kal" çağrısı da yaptıkları videoyla kutladı.

DSÖ sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla evlerinde kalan çocukların bayram sevincine ilişkin mesajlarına yer verildi.

Çizdikleri resimleri gösteren ve ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşayan çocuklar, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. 23 Nisan'ın 100. yılında nice 23 Nisanlar diliyorum. Bu bayramı bize Atatürk hediye etti, bu bayram Atatürk'ten bize bir armağan." ifadelerini kullandı.

Öte yandan çocuklar mesajlarında, Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına da "Bu armağanı sağlımız için çalışanlarla paylaşmak istiyoruz. Sağlımızı korudukları için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalmak için ellerimi yıkıyorum, arkadaşlarımdan uzakta evdeyim. Sağlık çalışanlarına destek olmak için hepimiz evdeyiz. Evde kal Türkiye, birlikte 23 Nisan'ın 100. yılını evlerimizde kutlayalım." sözleriyle seslendi.

Kaynak: AA