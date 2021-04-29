DSÖ, Tunus'ta yayınlanan bir programda Kovid-19 aşısıyla ilgili kamera şakası yapılmasına tepki gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran bir kişinin mizansen gereği olay yerinde öldüğü şaka programına tepki göstererek, bu tür yayınların "aşıya karşı şüphe, tereddüt ve komplo teorilerini teşvik ettiğini" belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran bir kişinin mizansen gereği olay yerinde öldüğü şaka programına tepki göstererek, bu tür yayınların "aşıya karşı şüphe, tereddüt ve komplo teorilerini teşvik ettiğini" belirtti.

Tunus'ta kameralar önünde Kovid-19 aşısı olmaları için çağırılan ünlülere kamera şakası yapılan "Angelina-19" isimli program tartışmaya neden oldu.

DSÖ Tunus Temsilcisi Dr. Yves Souteyrand, Tunus Dışişleri Bakanlığına yazdığı mektupta, "Nüfusun bir bölümünün aşı olmak konusunda isteksiz olduğu biliniyor. Aşılama lehine bir güven inşası konusunda daha büyük çaba gösterilmeli. Medyanın da bu alanda üstlendiği bir rol var. Ancak böylesi bir programın en çok izlenen saatte ulusal bir televizyonda yayınlanması fayda sağlamıyor." ifadelerini kullandı.

Programın aşıya karşı şüphe, tereddüt ve komplo teorilerini teşvik ettiğini kaydeden Souteyrand, programın yayından kaldırılması çağrısında bulundu.

Souteyranda, programda, Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ logoları ile DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom'un görüntülerinin kullanılmasını da "kurumların imajını zedeleyeceği" gerekçesiyle kınadı.

Programa çağrılan ünlülere kamera şakası yapılıyor

Tunus'ta ramazan ayında yayına başlayan bir şaka programında, futbolcu, şarkıcı, oyuncu veya siyasilerden kamuoyunda tanınan isimler kamera önünde Kovid-19 aşısı yaptırmaları için stüdyoya çağrılıyor. Daha sonra konuklara Angelina Jolie'nin aşılarla Tunus'a geldiği söyleniyor. Bu sırada, Amerikalı aktriste benzeyen bir kişi, sözde korumaları ve tercümanıyla stüdyoya giriyor.

Kendisine kamera şakası yapıldığından habersiz ünlü konuk, heyecanla sahte aşıyı yaptırıyor. Ancak bu sırada kendisinden hemen önce aşı olan bir kişi mizansen gereği yan etkilerle öldüğü numarası yapıyor. Bunun üzerine programa çağrılan şaka kurbanı ünlü konuk da büyük panik yaşıyor.

Kovid-19 rakamlarının endişe verdiği Tunus'ta yetkililerden programa tepki

Tunus'taki sağlık makamları, "ülkedeki aşı programını olumsuz etkileyeceği ve halkın kafasını karıştıracağı" gerekçesiyle söz konusu programa tepki gösterdi.

Buna karşılık programın yapımcısı ise aksini savunarak "bu kamera şakalarının aşı gerekliliği konusunda halkı bilgilendirdiğini" ileri sürdü.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta Kovid-19 salgınında adeta yeni bir dalga yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde şu ana kadar 305 bin 313 kişi virüse yakalandı, 10 bin 563 kişi ise yaşamını yitirdi. Bakanlık dün yurt dışından gelenlere 10 günlük zorunlu karantina uygulanması ve eğitime ara verilmesi gibi yeni önlemler alındığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı