DSÖ: Tüm kanıtlar koronavirüsün laboratuvar değil hayvan kökenli olduğunu gösteriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com