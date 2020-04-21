DSÖ: Tüm kanıtlar koronavirüsün laboratuvar değil hayvan kökenli olduğunu gösteriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi.
21.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi.
Açıklamada virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com