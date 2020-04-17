DSÖ: Tedbirlerin gevşetilmesi kararı cesaret verici
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirtti.
17.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:10
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com