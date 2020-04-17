DSÖ: Tedbirlerin gevşetilmesi kararı cesaret verici DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirtti. Kaynak: Dunya.com