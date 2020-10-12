DSÖ: "Sürü bağışıklığı insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanır"
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DSÖ: "Sürü bağışıklığı insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanır"

12.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:05
DSÖ:

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezinde video konferans yoluyla toplantı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı sistemini uygulayan ülkeleri eleştirdi. Ghebreyesus, Covid-19'u yeterli sayıda insanda bağışıklık oluşturana kadar nüfusa yayılmasına izin verme fikrinin "gereksiz enfeksiyonlara, acı çekmeye ve ölümlere" neden olacağını aktardı. Genel Direktör, sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını söyleyerek, "Tam olarak anlamadığımız tehlikeli bir virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek tamamen ahlak dışıdır. Bu bir seçenek değil" dedi.

Dünya genelinde vaka ve can kayıplarının hızla artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, her yaştan insanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve hayatta kalanların bazılarında ise uzun süreli semptomlar meydana geldiğini açıkladı. İnsanların enfekte olduktan sonra korona virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığının hala bilinmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, "Covid-19 bağışıklığı hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz. Tarihte hiçbir salgında strateji olarak sürü bağışıklığı kullanılmamıştır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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