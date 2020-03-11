DSÖ: Suriye'de 2016'dan bu yana 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de 2016 yılından bu yana 500'den fazla sağlık merkezinin saldırılara maruz kaldığını bildirdi
11.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:30
Dünya Sağlık Örgütü (DÖS), Suriye'de 2016 yılından bu yana 500'den fazla sağlık merkezinin saldırılara maruz kaldığını bildirdi.
Bu saldırıların üçte ikisi, Rusya destekli Suriye ordu güçlerince ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com